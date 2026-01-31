Die Chemnitzer Basketballer beenden den Januar ohne Bundesliga-Sieg. In Hamburg verlieren sie nach einer Zehn-Punkte-Führung völlig den Faden und unterliegen noch deutlich.

Hamburg - Die Basketballer der Niners Chemnitz stecken in der Bundesliga weiter in der Krise. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor bei den Veolia Towers Hamburg mit 69:86 (37:40) und kassierte damit die fünfte Niederlage nacheinander. Kevin Yebo und Kostja Mushidi waren vor 2.921 Zuschauern mit jeweils 15 Zählern die besten Werfer der Niners, die nun bei 14:22 Punkten stehen. Neuzugang Eric Washington erzielte bei seinem Debüt acht Punkte.

Die Chemnitzer erwischten den besseren Start (13:4), litten in der Folge aber immer stärker unter ihrer desolaten Trefferquote aus der Distanz. Von den ersten 16 Dreierversuchen trafen sie nur einen. Hamburg nutzte die Schwäche der Gäste aus und ging beim 20:18 (11. Minute) erstmals in Führung. Danach entwickelten die Niners deutlich mehr Zug zum Korb und setzten sich auf 34:24 (17.) ab. Mit einem 12:0-Lauf eroberten die Hamburger aber noch vor der Pause die Führung zurück.

Auch nach dem Wechsel gelang es den Chemnitzern nicht, einen konstanten Offensivrhythmus aufzubauen. Sie leisteten sich unnötige Ballverluste und hatten vor allem unter dem Korb klare Nachteile. Mit einem 14:0-Lauf zogen die Gastgeber bis auf 68:50 (31.) davon. Die Niners steckten zwar nicht auf, kamen aber nicht mehr in Schlagdistanz.