Sturmtief Elli sorgt für Wirbel: Während Hamburg und Bremen Schulen schließen, bleiben in Sachsen-Anhalt die Türen offen – vorerst. Was Eltern jetzt wissen müssen.

Magdeburg - Die Schulen in Sachsen-Anhalt haben nach Angaben des Bildungsministeriums wegen des angekündigten Sturmtiefs noch keine Schließungen geplant. „Die Schulen und Schulträger sind vorbereitet“, sagte ein Ministeriumssprecher. Je nach regionaler Lage könnten Schulträger, Schulleitungen oder die Beförderungsunternehmen über einen Ausfall entscheiden. Dies werde in Absprache mit dem Landesschulamt getan.

Die Schulen würden dann auch die Möglichkeit prüfen, den Schülern und Schülerinnen Aufgaben zu erteilen oder Distanzunterricht anzubieten, so das Bildungsministerium. Soweit erforderlich und möglich, soll es Betreuungsangebote geben. Wegen des erwarteten Sturmtiefs Elli bleiben am Freitag in den Stadtstaaten Hamburg und Bremen sowie in Teilen Niedersachsens die Schulen geschlossen.