Am Morgen verursachte Blitzeis Ausfälle bei der Berliner U-Bahn. Schritt für Schritt sind die Abschnitte nun wieder befahrbar.

Berlin - Nach Einschränkungen durch Eis und Glätte fahren die U-Bahnen auf den oberirdischen Abschnitten der Linien U2 und U3 teilweise wieder. Das teilten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) am Mittag mit. So sei der Betrieb der U2 zwischen Pankow und Potsdamer Platz sowie bei der U3 zwischen Spichernstraße und Breitenbachplatz wieder aufgenommen worden. An anderen Stellen sind die beiden U-Bahnlinien jedoch noch unterbrochen.

Für einige Stunden konnten die oberirdischen Abschnitte der U2 und U3 nicht oder nur eingeschränkt befahren werden. Grund war demnach Blitzeis auf den Stromschienen.

Einige Abschnitte noch unterbrochen

In Kürze soll der U3-Abschnitt bis zu Station Krumme Lanke wieder befahrbar sein, teilte das Unternehmen mit. Zwischen Warschauer Straße und Gleisdreieck ist die U3 derzeit noch unterbrochen. Hier seien ersatzweise Busse unterwegs. Zudem arbeiteten Kräfte der BVG an der Enteisung des U2-Abschnitts zwischen Bahnhof Zoologischer Garten und Potsdamer Platz.

Wegen der angekündigten Wetterbedingungen waren den Angaben zufolge sowohl auf den Strecken der Straßenbahnen als auch im U-Bahn-System in der Nacht und am Vormittag Spezialfahrzeuge im Einsatz, um die Anlagen freizuhalten. Im Bus- und Straßenbahnverkehr fuhren alle Linien, hieß es von der BVG.

Vergangene Woche war es in Berlin zu erheblichen Einschränkungen im Nahverkehr gekommen: So fuhren zeitweise wegen vereister Oberleitungen keine Straßenbahnen in Berlin.