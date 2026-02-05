Berlin - Das Wetter hat auf den Straßen in Berlin und Brandenburg stellenweise für schwierige Bedingungen gesorgt. Grund ist unter anderem gefrierender Regen, der auf Gehwegen und Straßen teils spiegelglatt wird. Wie kommt es zu diesem Phänomen?

Normalerweise werde die Atmosphäre von unten nach oben immer kälter, erklärte Cathleen Hickmann, Meteorologin des Deutschen Wetterdiensts (DWD) in Potsdam. Aktuell sei das aber umgekehrt. Das liege daran, dass es in den vergangenen Tagen mit Höchstwerten von bis zu Minus 10 Grad in Brandenburg sehr kalt war. Dadurch sei die untere Luftschicht sehr kalt. Aus Süden komme jedoch milde Luft. „In der Höhe wird es auf einmal wärmer“, erklärte sie. „Das heißt, der Schnee schmilzt in der Höhe“.

Auf dem Weg nach unten sei die kalte Schicht jedoch so klein, dass der Niederschlag es nicht schaffe, wieder zur Schneeflocke zu werden. Entweder werde dieser dann zu einem Eiskorn - oder das Wasser gefriere gar nicht mehr und werde dann auf dem eiskalten Boden zu gefrierendem Regen und führe zu Glatteis.