Geschichten wie diese verleihen dem Alltag immer eine besondere Würze: Eisregen, sauglatte Bürgersteige – doch Streusalz ist aus Umweltgründen streng verboten. Die Leute klatschen reihenweise mit Karacho aufs Pflaster. Dit is Berlin.

Vergangenen Freitag setzte sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nach langem Ringen und Zögern qua Amt mit einer Verfügung durch: Salz jetzt! Damit die Bevölkerung weniger auf die Nase fällt. Was für die öffentlichen Räumdienste noch lange kein Signal war, endlich loszustreuen. Wenigstens privat legten sich die Berliner aber ins Zeug. Da wurde sogar das gute Bad Reichenhaller direkt aus dem Küchenschrank auf den Fußweg umgelagert.

Geht seit gestern nicht mehr. Das Berliner Verwaltungsgericht verbot die Verwendung von Streusalz mit sofortiger Wirkung. Naturschützer vom Nabu hatten gegen Wegners Erlass geklagt und Recht bekommen.

Jetzt holt der Senat die Geheimwaffe raus: Nächsten Mittwoch wollen CDU und SPD ein neues Straßenreinigungsgesetz beschließen, das in Winter-Situationen wie jetzt – Streusalz offiziell erlaubt. Ob es dagegen Rechtsmittel gibt, weiß bestimmt der Nabu.