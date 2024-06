Oh Schreck, das Bier ist weg!

Sonnabendnachmittag: Letzte Vorbereitungen fürs abendliche EM-Achtelfinale Deutschland – Dänemark laufen. Nicht nur bei den Kickern, sondern besonders bei den Fans. Wer gemeinsam mit Nachbarn oder Freunden im Garten guckt, drapiert sein Grundstück mit Fähnchen, holt vielleicht noch eine Vuvuzela vom letzten Sommermärchen aus der Kiste – und sorgt natürlich für Getränke.

Dann der Schreck! Das 30-Liter-Bierfass, das eine Frau in Schwäbisch Hall schon im Carport bereitgestellt hatte, war weg! Also das volle Programm: Anzeige bei der Polizei! Und überhaupt: Wo soll man am Nachmittag noch ein neues Bierfass herbekommen? Deutschland – Dänemark drohte dröge zu werden.

Dabei war der Diebstahl gar kein Fall für die Polizei war, wie die Ordnungshüter am Sonntag berichteten: Einem „aufmerksamem Nachbar“ sei „die unsachgemäß warme Lagerung des Genussmittels aufgefallen“. Er habe es nach Hause genommen und dann zur Fußballparty mitgebracht – „wohltemperiert“.