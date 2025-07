Chris Clemons spielte einst für die Houston Rockets in der NBA. In Texas hatte der Amerikaner einen ganz prominenten Mitspieler.

Oldenburg - Die Baskets Oldenburg haben einen neuen Spielmacher für die bevorstehende Saison in der Basketball-Bundesliga gefunden. Wie der Club mitteilte, wechselt Chris Clemons zu den Niedersachsen. Der Amerikaner, der am Mittwoch seinen 28. Geburtstag feiert, kommt vom französischen Erstligisten SLUC Nancy. In Oldenburg hat er zunächst für eine Spielzeit unterschrieben.

Clemons absolvierte für die Houston Rockets 35 Spiele in der nordamerikanischen Profiliga NBA. In Texas spielte er an der Seite des Nationalspielers und aktuellen NBA-Champions Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder). „Er hat seine Fähigkeiten auf hohem Level immer wieder bewiesen und wird ein wichtiger Baustein für unseren Erfolg sein“, sagte der Oldenburger Sportgeschäftsführer Srdjan Klaric über den Zugang.