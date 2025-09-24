Zum Pokal-Auftakt sind die Oldenburger Basketballer beim Zweitligisten Bremerhaven gefordert. Der Bundesligist gibt sich keine Blöße und gewinnt deutlich.

Bremen - Basketball-Bundesligist Ewe Baskets Oldenburg hat sein Erstrunden-Spiel im BBL-Pokal klar gewonnen. Das nahezu neu formierte Team von Cheftrainer Predrag Krunic setzte sich im Lokalderby beim ProA-Club Eisbären Bremerhaven mit 97:75 (51:32) durch und steht damit im Achtelfinale. Am 18. oder 19. Oktober kommt es nun vor heimischen Publikum zum Duell mit Ligakonkurrent Fitness First Würzburg Baskets.

Nach einem abwechslungsreichen Start übernahm Oldenburg die Kontrolle über die Partie. Vor allem Christopher Clemons sorgte im ersten Viertel mit vier erfolgreichen Dreiern dafür, dass sich die Gäste absetzen konnten. Dank eines 11:0-Laufs in den letzten zweieinhalb Minuten vor der Pause erspielte sich Oldenburg dann einen komfortablen Vorsprung.

Bremerhaven fehlte es nach dem Seitenwechsel an Möglichkeiten, Oldenburg noch einmal unter Druck zu setzen und das Blatt zu wenden. Beste Werfer waren Clemons (23/Oldenburg) und Elijah Jahi Miller (19/Bremerhaven).