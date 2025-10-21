Halle - Die Oper Halle plant für diesen Samstag einen Aktionstag zum World Opera Day. Opernintendant Walter Sutcliffe werde ab 11.00 Uhr selbst an der Theater- und Konzertkasse sitzen, so eine Sprecherin der Bühnen Halle.

Wer an diesem Tag vor Ort ein Ticket für eine Opernvorstellung im Oktober oder November kaufe, erhalte eine zweite Eintrittskarte für 5 Euro dazu. Das Angebot gelte für alle Platzkategorien ohne Ermäßigung, ausgenommen seien Premieren und Gastspiele sowie Ballett. „Am Abend bietet eine der witzigsten und beliebtesten Opernklassiker die perfekte Gelegenheit, den World Opera Day zu feiern: Rossinis "Der Barbier von Sevilla" steht 19.30 Uhr auf dem Spielplan“, hieß es weiter.