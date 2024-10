Turbine startet schlecht in die neue Saison. Das Trainer-Duo muss gehen. Jetzt ist ein neuer Coach gefunden.

Russ (r.) war als Trainer bislang nur in seiner Heimat tätig.

Potsdam - Der Österreicher Kurt Russ ist neuer Trainer der Fußballerinnen von Turbine Potsdam. Der 59-Jährige tritt die Nachfolge von Dirk Heinrichs und Marco Gebhardt an, wie der Bundesligist mitteilte. Der Aufsteiger hatte sich nach dem Saisonstart mit null Punkten und 0:16 Toren am Sonntag von dem Duo getrennt.

Russ war zuletzt beim österreichischen Männer-Regionalligisten ASKÖ Oedt Coach. Der frühere Nationalspieler trainierte in seiner Heimat unter anderem auch den Bundesligisten TSV Hartberg. Der Job in Potsdam ist sein erster im Fußball der Frauen. Sein Debüt bei Turbine feiert Russ am Freitagabend im Heimspiel des sechsten Spieltags gegen die SGS Essen (18.30 Uhr).