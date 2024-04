Das blinkende Blaulicht an einem Dienstauto der Polizei.

Bad Tennstedt - Unbekannte haben in Bad Tennstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) mehrere Paletten Pflanzenschutzmittel gestohlen. Der entstandene Sachschaden wird bislang auf rund 20 000 Euro geschätzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach brachen die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in das Gelände eines Agrarhandels ein. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.