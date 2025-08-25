Ein Landwirt hat am Wochenende zwei Granaten auf seinem Acker gefunden. Sie wurden erfolgreich gesprengt.

Niedere Börde - Im Landkreis Börde sind zwei Panzerabwehrgranaten gesprengt worden. Alles sei ohne Vorkommnisse und Zwischenfälle verlaufen, sagte eine Sprecherin der Polizei auf Anfrage. Die Granaten waren am Sonntag von einem Landwirt auf einem Acker gefunden worden.

Für die Sprengung war die Landstraße 44 in Samswegen - einem Ortsteil der Gemeinde Niedere Börde - voll gesperrt. Der Landwirt hatte die Beamten am Sonntag informiert, nachdem er beim Pflügen seiner Ackerfläche zunächst eine Granate gefunden hatte. Wenig später meldete er einen zweiten Fund. Die Sprengungen wurden für den Folgetag geplant.