Unter den Mitarbeitenden an Hochschulen in Sachsen-Anhalt sind viele Frauen. Jedoch arbeiten sie seltener in den wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereichen.

Personal an Hochschulen in Sachsen-Anhalt oft weiblich

Halle - Das Personal an Hochschulen in Sachsen-Anhalt war 2022 zu einem größeren Teil weiblich. Wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte, wurden insgesamt 13.087 Frauen gezählt. Das entspricht einem Anteil von 58,9 Prozent am gesamten Personal, das aus 22 222 Menschen bestand.

Ein Großteil der Frauen (63,6 Prozent) war demnach Verwaltungs-, technisches oder sonstiges Personal. Hingegen arbeiteten nur 36, 4 Prozent (4760 Frauen) in wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereichen. Unter den Männern war dieses Verhältnis dem Statistikamt zufolge umgekehrt. So arbeiteten 64,8 Prozent von ihnen in wissenschaftlichen oder künstlerischen Bereichen.