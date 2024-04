Erfurt - 20 wortgewandte Menschen messen sich dieses Jahr bei den 12. Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam in Weimar. Vom 3. bis zum 5. Mai stehen die Teilnehmer dabei auf der Bühne in der Redoute des Deutschen National Theaters (DNT), wie das Theater am Montag mitteilte. Wer gewinnt, erhält den Anna Amalia Pokal und wird für die deutschsprachige Meisterschaft in Bielefeld nominiert. Das Publikum entscheidet, wer siegt. Wer teilnimmt, hat jeweils sechs Minuten Zeit, um einen selbst geschriebenen Text vorzutragen.

Neben dem Hauptwettbewerb mit dem Finale am 5. Mai finden auch die Thüringer U20-Meisterschaft am 3. Mai und der Songslam am 4. Mai statt. Als Gast kommt zum Hauptwettbewerb die amtierende Weltmeisterin im Poetry Slam Lady la Profeta aus Kolumbien. Zu den Meisterschaften laden das DNT und der Verein Thüringer Highslammer ein.