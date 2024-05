Oberwiesenthal - Die Polizei warnt die Menschen in Oberwiesenthal (Erzgebirgskreis) vor einem entlaufenen Bullen. Wie die Polizei mitteilte, ist am Montag bekannt geworden, dass der weiß-gelblich gescheckte, 600 Kilogramm schwere Bulle entlaufen ist. Das Tier soll in ein Waldgebiet oberhalb eines Steinbruchs zwischen Hammerunterwiesenthal und Kretscham-Rothensehma gelaufen sein. Der Bulle gehört zur Rasse Simmenthaler Fleckvieh.

Sichtungen sollen dem Polizeirevier Annaberg gemeldet werden. Die Polizei warnt ausdrücklich davor, sich dem Tier zu nähern und zu versuchen, es einzufangen.