Zwei Fahrzeuge der Polizei wurden in Berlin bei einem Brand in der Nacht zerstört. Hinweise deuten auf eine politische Tat hin.

Berlin - Zwei zivile Polizeiautos haben vergangene Nacht am Kaiserdamm in Charlottenburg gebrannt. Nach Polizeiangaben brannten die Autos gegen 1.20 Uhr auf einem Parkplatz, der für Polizeifahrzeuge vorgesehen ist.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte es sich um eine politisch motivierte Tat handeln. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen, weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.