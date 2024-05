Hildesheim - Besorgte Polizisten haben in der Nacht zum Mittwoch in Freden (Landkreis Hildesheim) ein ausgebüxtes Huhn auf einer Straße aufgesammelt und es in einer Gewahrsamszelle nächtigen lassen. Sie hatten es vorsichtig eingefangen und zur Dienststelle transportiert. Zum Dank für Unterkunft und Verpflegung legte es am nächsten Morgen ein Ei, wie es in einer Mitteilung der Polizei Hildesheim am Donnerstag hieß. Der Eigentümer konnte schließlich informiert werden und holte das Huhn ab.