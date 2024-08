Fehrbellin - Polizisten haben mehrere Graffiti-Sprüher in Fehrbellin (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) erwischt. Ein Zeuge rief die Polizei in der Nacht und berichtete von Graffiti-Sprühern an einer Brücke der Autobahn 24 in Fehrbellin, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Sie hatten dort horizontale blaue, weiße und rote Streifen gesprüht sowie die drei großen Buchstaben „FCH“. Polizisten sahen die drei Sprüher noch - diese flüchteten den Angaben zufolge aber in den angrenzenden Wald.

Die Ermittler fanden das Auto der Täter an einem nahegelegenen Waldweg, wie es hieß. In der Nähe der Anschrift dessen Halters spürten die Beamten schließlich drei Menschen in einem weiteren Auto auf. Zwei von ihnen trugen demnach schmutzige Hosen und Schuhe.

Den Halter des ersten Autos trafen die Polizisten den Angaben zufolge bei ihm zu Hause an, dort fanden sie auch den Schlüssel zum Wagen. Im Auto lagen den Ermittlern zufolge 50 Spraydosen, 30 „FCH“-Aufkleber, zwei „FCH“-Klebebandrollen und ein Werkzeug zum Öffnen von Wildschutzzauntüren.