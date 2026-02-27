Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt im Februar gestiegen. Wofür mehr bezahlt werden muss - und wofür nicht mehr so viel.

Für einzelne Produkte sind in Sachsen-Anhalt die Preise gestiegen, andere kosten weniger. (Symbolbild)

Halle - Die Verbraucherpreise sind in Sachsen-Anhalt zuletzt gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen sie im Februar insgesamt um 2,0 Prozent höher, verglichen mit Januar 2026 um 0,2 Prozent, teilte das Statistische Landesamt mit.

Zwischen Januar und Februar dieses Jahres mussten die Menschen vor allem für Post, Telekommunikation, Preise für Freizeit, Unterhaltung und Kultur mehr ausgeben. Auch die Preise für Verkehr, Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke seien im Februar verglichen mit dem Vormonat gestiegen, hieß es.

Hingegen gesunken sind die Verbraucherpreise demnach unter anderem für Bekleidung, Schuhe und Möbel. Auch alkoholische Getränke und Tabakwaren kosteten etwas weniger. Während des vergangenen Jahres waren dem Statistikamt zufolge vor allem die Preise für Kaffee, Tee und Kakao gestiegen. Weniger kosteten beispielsweise Speisefette und Speiseöle.