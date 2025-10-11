Tausende Fans feiern im German Bowl ein Football-Spektakel. In einer Neuauflage des Vorjahresfinals setzt sich erneut der Favorit durch.

Die Potsdam Royals setzten sich erneut im Finale gegen die Dresden Monarchs durch.

Dresden - Die Potsdam Royals sind erneut deutscher Meister im American Football. Die Brandenburger gewannen den 46. GFL Bowl durch ein 33:23 gegen die Lokalmatadoren der Dresden Monarchs und holten ihren dritten Titel nacheinander. Rund 20.000 Fans sorgten bei der Neuauflage des Vorjahresfinals für eine herausragende Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion. Die Sachsen verpassten ihre zweite Meisterschaft nach 2021.

Fünf Touchdowns bis zur Halbzeit

Potsdam erwischte einen herausragenden Start und Wide Receiver Emanuel Bakare lief über 70 Yards in die Endzone der Monarchs. Zweimal legte der Favorit vor - zweimal glichen die Monarchs aus. Kurz vor der Halbzeit bediente Dresdens Quarterback Justin Miller seinen Mitspieler mustergültig und die Monarchs gingen erstmals mit 23:16 in Führung.

Nach einem punktlosen dritten Viertel zogen die Potsdamer mit einem Touchdown in der Schlussviertelstunde wieder gleich. Zehn Minuten vor Spielende war der Ausgang der Partie beim 23:23 völlig offen. Mit einem herausragenden Tochdown-Pass sorgte Royals-Quarterback Xeaiver Bullock für die Vorentscheidung.