Prominenter Zuwachs für Deutsche Fotothek in Dresden

Dresden - Das Archiv der Fotografen in der Deutschen Fotothek in Dresden bekommt prominenten Zuwachs. Sie übernimmt den Nachlass des deutschen Werbefotografen Hein Gorny (1904-1967), wie die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) am Mittwoch mitteilte. Das Konvolut umfasse rund 1000 Prints, 17.000 Negative sowie Fotoalben und Dokumente.

Gorny gilt laut SLUB als wegweisender Künstler der Neuen Sachlichkeit und sei, wie viele Erneuerer der Fotografie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Autodidakt gewesen. Bekannt sei er vor allem als Werbefotograf für Bahlsen, Pelikan oder auch AEG geworden - und gelte als Wegbereiter der modernen Werbefotografie.

Die Deutsche Fotothek will dem von der Berliner Collection Regard bisher bewahrten Lebenswerk „dieses wichtigen Vertreters der Moderne“ nun eine langfristige Perspektive bieten, dauerhafte Sicherung und vollständige Zugänglichkeit für Wissenschaft und Forschung, wie Fotothek-Leiter Jens Bove sagte. Gornys Gesamtwerk solle digitalisiert und online zugänglich gemacht werden.