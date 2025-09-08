Ein 55-Jähriger möchte mit seinem Fahrrad die Tramgleise in Potsdam überqueren - dann wird er von einer Straßenbahn erfasst.

Der Radfahrer ist im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. (Symbolbild)

Potsdam - Ein Radfahrer ist in Potsdam von einer Straßenbahn erfasst worden und an seinen Verletzungen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 55-Jährige die Vorfahrt der Straßenbahn, als er die Tramgleise in der Nauener Vorstadt überquerte.

Bei dem Unfall am Samstagabend erlitt der Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen und starb daran im Krankenhaus. Am Unfallort kamen laut Polizei Rettung, Notarzt, Feuerwehr und ein Sachverständiger zum Einsatz.