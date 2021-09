Rassistischer Übergriff auf syrischen Vater und Tochter

Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.

Eberswalde - Nach einem rassistischen Angriff auf einen syrischen Vater und seine Tochter in Eberswalde (Barnim) ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Volksverhetzung und der Körperverletzung. Ersten Ermittlungen zufolge hatten zwei Männer und eine Frau den 36-Jährigen und seine fünfjährige Tochter am Freitagabend zunächst rassistisch beschimpft und anschließend körperlich angegriffen.

Dabei wurde das Kind leicht an der Nase verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Montag mitteilte. Der Vater alarmierte den Rettungsdienst. Sanitäter versorgten das Mädchen noch am Ort des Geschehens. Die Täter flüchteten unerkannt, die Kriminalpolizei sucht jetzt nach ihnen.