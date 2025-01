Gera - Nachdem Unbekannte in einem Drogeriemarkt in Gera mutmaßlich Reizgas versprüht haben, sind neun Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Geraer Arcaden wurden evakuiert, da ein Gasleitungsleck zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr konnte aber kurz darauf eine weitere Gefährdung der Besucher und Mitarbeiter ausschließen, die Evakuierung wurde entsprechend beendet. Nach Angaben der Polizei handelte es sich mindestens um einen Täter oder eine Täterin. Die Beamten ermitteln jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen unbekannt.