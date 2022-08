Rentner findet Schmuck und 100.000 Bargeld in Hecke - Warum er alles behalten darf

Ein Mann aus Hessen hat in seiner Hecke einen Beutel mit Schmuck und rund 100.000 Euro Bargeld gefunden. Warum er seinen Heckenschatz behalten darf.

Hanau/DUR – Bereits im vergangenen November hat ein Rentner aus der Nähe von Hanau bei Gartenarbeiten einen Müllbeutel in seiner Hecke gefunden. Als er den Sack öffnete, stellte er fest, dass sich darin Schmuck und Bargeld im Wert von über 100.000 Euro befand.

Pflichtbewusst meldete er seinen Fund bei der Polizei, die daraufhin öffentlich nach den Besitzern suchte. Trotz zahlreicher Hinweise aus dem gesamten Bundesgebiet und umfangreicher Ermittlungen konnte der Fall bislang nicht aufgeklärt werden. Für den ehrlichen Finder ein Glücksfall: Da bislang kein Besitzer gefunden wurde, darf er seinen Fund nun behalten.

Besitzer nicht ermittelt: Ehrlicher Finder darf Schatz behalten

Hintergrund sei der Paragraph 973 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) erklärte Polizeipressesprecher Thomas Leipold gegenüber der „Hessenschau“. Darin wird festgelegt, dass der Finder sechs Monate nach der Anzeige bei der zuständigen Behörde „das Eigentum an der Sache erwirbt“, wenn sich der Besitzer nicht meldet.

„Wir haben alles in unserer Macht stehende getan“, so Leipold weiter. Den Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro und die 100.000 Euro Bargeld darf der Finder behalten. „Er hat alles richtig gemacht, indem er den Fund angezeigt hat und dann auch den Lohn dafür bekommen“, so Pressesprecher Leipold.