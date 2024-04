Eine Taucherbrille und Schnorchel liegen in einem Schwimmbad am Beckenrand.

Potsdam - Die Retter der Wasserwacht bereiten sich auf die Bade- und Wassersportsaison vor - in den kommenden Tagen stehen in Berlin und Brandenburg Temperaturen bis zu 28 Grad an. Auch erste Strand- und Freibäder öffnen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagte am Sonntag und Montag Höchstwerte zwischen 20 und 25 Grad voraus. Jedoch sind vereinzelt Schauer möglich. Am Dienstag wird es richtig sommerlich: Es bleibt trocken bei Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad.

In Potsdam machte die Wasserwacht am Samstag bei frühlingshaftem Wetter ihre Boote startklar. Die Retter riefen dabei zur Einhaltung von Bade- und Schifffahrtsregeln auf. Zur Saisoneröffnung besuchte auch Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) die Wasserwacht, die für die Sicherheit von Badegästen sorgt und bei Notfällen auf Seen und Flüssen zum Einsatz kommt.

Brandenburg gilt als wasserreichstes Bundesland mit tausenden Seen und den Flüssen Spree, Havel, Oder und Elbe. 2023 ertranken in dem Bundesland 22 Menschen in den Gewässern - das waren so viele wie im Vorjahr.

Erste Freibäder öffnen jetzt und hoffen auf viel Sonne und Sommerfeeling. Das Waldbad in Templin und das Stadtbad Park Babelsberg in Potsdam starten an diesem Sonntag in die Open-Air-Saison. Andere Bäder sind ab 1. Mai dabei wie das Freibad in Kleinmachnow. Das Seebad Prenzlau in der Uckermark etwa öffnet nach Angaben auf seiner Internetseite am 13. Mai. Auch die Boote der Wassersportler werden im Frühling aus der Winterpause geholt, und die Ausflugsschiffe sind wieder unterwegs.