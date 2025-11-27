Dieses Keyboard-Intro kennt jeder: Der Rockklassiker „The Final Countdown“ wird im kommenden Jahr 40. Die Band Europe geht anlässlich des Jubiläums auf Welttournee und kommt auch nach Deutschland.

London - Die schwedische Rockband Europe feiert im kommenden Jahr das 40. Jubiläum ihres Welthits „The Final Countdown“ und des gleichnamigen Erfolgsalbums von 1986 mit einer Welttournee, die auch zwei Konzerte in Deutschland umfasst. Am heutigen Donnerstag beginnt der Vorverkauf für zwei Konzerte in Stuttgart und in Berlin (16. und 19. Oktober 2026).

In 25 Ländern ein Nummer-Eins-Hit

Bei den Shows werden Europe, die in derselben Besetzung wie damals auftreten, das Album „The Final Countdown“ in voller Länge spielen. Die LP schaffte es damals bis auf Platz 6 der deutschen Albumcharts. Der Titelsong mit der berühmten Keyboard-Melodie toppte damals in 25 Ländern - darunter Deutschland - die Hitparaden und machte die Schweden weltberühmt.

Im Internet- und Streaming-Zeitalter erlebte der Gassenhauer, der auch bei Sportveranstaltungen gern gespielt wird, eine Renaissance. 2022 erhielten Europa von der Online-Plattform Youtube eine Auszeichnung als erste schwedische Band, die eine Milliarde Aufrufe für einen einzelnen Song erzielt habe. Inzwischen liegt die Zahl bei fast 1,4 Milliarden Aufrufen.

Kultalbum und Greatest Hits

Neben den Songs des Kultalbums werden Joey Tempest (Gesang), John Norum (Gitarre), John Levén (Bass), Mic Michaeli (Keyboard) und Ian Haugland (Schlagzeug) auf ihrer „The Final Countdown 40th Anniversary“-Tour zahlreiche andere Songs aus ihrer langen Karriere zum Besten geben.

Spätere Hits waren „Superstitious“, „Open Your Heart“ und „Let The Good Times Rock“. Die Tour führt durch insgesamt zwölf Länder, darunter auch die Schweiz (zum Beispiel Zürich am 13.10.) und Österreich (Wien am 17.10.) sowie Großbritannien.