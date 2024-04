Suhl - Trotz Schonzeit wurde im Thüringer Wald ein Rotwild erschossen. Ein Jagdpächter fand das tote trächtige Tier am Dienstagnachmittag in Suhl, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Unbekannte sollen das Weibchen erschossen und dann versteckt zurückgelassen haben. Laut des Jagdpächters lag der Abschuss zum Zeitpunkt des Auffindens maximal drei Tage zurück.