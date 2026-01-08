Mais, Rüben, Kürbisse und einiges mehr wird jedes Jahr in Sachsen-Anhalt angebaut und verarbeitet. Und auch sonst hat das Land einiges zu bieten. Was genau soll in der Hauptstadt präsentiert werden.

Berlin/Magdeburg - Auch im Jubiläumsjahr der Messe will sich das Land Sachsen-Anhalt auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren. Mehr als 100 Aussteller sollen Tradition, Innovation und Regionen Sachsen-Anhalts zeigen, wie die Agrarmarketinggesellschaft mitteilte. Im Fokus soll in diesem Jahr die Maisproduktion im Land stehen.

Die Grüne Woche findet vom 16. bis zum 25. Januar statt und feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Auf der Messe stehen traditionell die Themen Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau im Vordergrund. Offiziell eröffnet werden soll der Länderauftritt am 19. Januar von Ministerpräsident Reiner Haseloff und Landwirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU).

Aus Sachsen-Anhalt präsentieren sich unter anderem verschiedene Lebensmittelhersteller, darunter der Wittenberger Kekshersteller Wikana und der Freyburger Sekthersteller Rotkäppchen. Neben verschiedenen Unternehmen sind auch einzelne Regionen des Landes mit Ständen vor Ort, unter anderem wollen sich die Börde und der Saalekreis vorstellen.