Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg können in der laufenden Saison nicht mehr auf Alen Pjanic zurückgreifen. Der 26 Jahre alte Small Forward hat sich am Samstag beim Sieg in Chemnitz den Arm gebrochen, wie der Basketball-Bundesligist am Montag mitteilte. Pjanic wurde am Montag operiert und steht Trainer Pedro Calles damit in dieser Spielzeit nicht mehr zur Verfügung.

„Wir bleiben vom Verletzungspech verfolgt. Das ist nicht nur für das Team, sondern insbesondere für Alen eine ganz schlimme Nachricht, dass auf dieser Art und zu diesem Zeitpunkt seine Saison jetzt schon beendet ist“, sagte Oldenburgs Sportlicher Leiter Srdjan Klaric.