Schauspieler Joachim Bliese stirbt im Alter von 85 Jahren

Hamburg - Er stand auf zahlreichen Hamburger Bühnen wie dem Ernst-Deutsch-Theater, dem Thalia-Theater und dem Ohnsorg-Theater: Der Schauspieler Joachim Bliese ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Agentin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Bliese sei bereits am Donnerstag vor einer Woche gestorben. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Der Intendant des Ohnsorg-Theaters, Michael Lang, würdigte den gebürtigen Kieler als einen großen Schauspieler. „Joachim Bliese war einer der letzten der "großen alten Garde" von Schauspieler_innen, die - hervorragend ausgebildet - in ihrem reichen Theaterleben "alles" gespielt haben und auch „alles“ spielen konnten“, sagte Lang laut Mitteilung. Er habe komische Rollen mit ebenso großer Professionalität, beeindruckendem Können und sicherem Gespür für Präzision gespielt wie die großen ernsten Rollen der Literatur.

Ausgebildet an der Hochschule für Musik und Theater übernahm er bald Rollen am Deutschen Schauspielhaus, am Schauspielhaus Wien, dem Thalia-Theater in Hamburg und dem Schillertheater in Berlin. Seine erste Rolle an der niederdeutschen Bühne des Ohnsorg-Theaters hatte Bliese den Angaben zufolge 2005. Auch als Hörspielsprecher und Fernsehschauspieler war er aktiv.