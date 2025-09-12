Dresden - Schauspielerin und Moderatorin Stephanie Stumph („Der Alte“) und ihr Lebensgefährte haben ihr zweites Kind bekommen. Die 41-Jährige brachte im Dresdner Universitätsklinikum einen gesunden Jungen zur Welt. „Wir sind überglücklich“, sagte die Zweifach-Mama der dpa am Freitag. Gemeinsam mit ihrem Partner, einem Chirurgen, hat Stumph bereits einen dreijährigen Sohn.

Im Mai hatte die Schauspielerin angekündigt, nach der Geburt ihres zweiten Kindes nicht kürzertreten zu wollen. „Ich arbeite jetzt bis zum Schluss so weiter, und nach zwei Monaten Mutterschutz fange ich wieder an zu drehen“, sagte sie damals der Zeitschrift „Gala“. Das sei zumindest der Plan. Sie liebe ihren Job, so Stumph, die auch als Moderatorin im Fernsehen oder des Dresdner Semperopernballs bekannt ist. „Und da ich nicht die geborene Mama bin, die jeden Tag nur auf dem Spielplatz abhängen will, würde ich ohne berufliche Aufgaben unglücklich werden.“

Ihren Lebensgefährten lernte die 41-Jährige 2020 in einer Münchner Klinik kennen. Nach einem Set-Unfall musste die Schauspielerin dort operiert werden. Auf den Familienzuwachs freuten die beiden sich, hatte Stumph im Mai gesagt, sie hätten aber auch Respekt. „Natürlich freuen wir uns. Doch wir wissen auch, was das an anstrengender Zeit mit sich bringt. Auch emotional. Ein Kind ist schon eine Herausforderung, ein zweites ist dann noch mal eine Schippe drauf.“