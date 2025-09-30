Das trifft die Berliner hart. Stürmer Dawid Kownacki hat sich verletzt. Seine Rückkehr wird dauern.

Berlin - Hertha BSC muss längere Zeit ohne Angreifer Dawid Kownacki auskommen. Der 28 Jahre alte polnische Fußball-Nationalspieler zog sich beim 3:0 der Berliner in der 2. Fußball-Bundesliga auswärts gegen den 1. FC Nürnberg eine Sprunggelenksverletzung zu.

„Wir müssen voraussichtlich bis Ende des Jahres auf ihn verzichten“, teilte die Hertha mit. Kownacki hatte in Nürnberg auch einen seiner beiden Liga-Treffer in der noch jungen Saison erzielt, hatte aber in der 27. Minute bereits ausgewechselt werden müssen.