Mehr als 25.000 Tickets sind weg - und was erwartet die Besucher der Potsdamer Schlössernacht? Ein Tanzprofi will die Besucher in Park Sanssouci in Schwung bringen.

Park Sanssouci soll bei der Potsdamer Schlössernacht wieder erleuchtet werden. (Archivbild)

Potsdam - Der weltberühmte Schlosspark Sanssouci verwandelt sich am Wochenende in eine große Tanzfläche. Ob bei Pop, Jazz, Tango oder anderen Rhythmen - die Potsdamer Schlössernacht (22./23.08.) will die Besucher zum Mittanzen bewegen. Es sind nach Veranstalter-Angaben bereits mehr als 25.000 Eintrittskarten verkauft.

Auch wer erst noch tanzen lernen möchte, kann bei der Schlössernacht Tipps bekommen: Tanzprofi Christian Polanc, der lange bei der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ dabei war, gibt am Schloss Sanssouci Tanzunterricht, wie es in der Ankündigung hieß.

Benno Führmann, der „große Gatsby“ und viel Jazz

Außerdem liest Schauspieler Benno Fürmann aus dem Roman „Der große Gatsby“ von F. Scott Fitzgerald. Dabei lebt die Musik der wilden Zwanziger in den USA wieder auf - mit Sängerin Lisa Bassenge und mehreren Musikern.

Außerdem ist eine Drohnenshow angekündigt, die den Nachthimmel erleuchten soll. Es werden Leuchtstelen und ein Lasertunnel aufgebaut. Die Fassade des Neuen Palais soll in leuchtenden Farben strahlen. Auch jede Menge Akrobatik können die Besucher erleben.

Park-Erlebnisse bis nach Mitternacht möglich

Die Schlössernacht im historischen Schlosspark Sanssouci, der zum Unesco-Welterbe zählt, ist seit Jahren ein Publikumsmagnet: Die Veranstalter erwarten zur 26. Ausgabe unter dem Motto „Potsdam tanzt“ wieder mehr als 30.000 Besucher. Sie kommen laut den Organisatoren vor allem aus Berlin und Potsdam, aber auch aus anderen Bundesländern.

An den Abendkassen sind noch Tickets zu bekommen. Es sind Taschenkontrollen an den Eingängen angekündigt.

Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen hat sich von 46 Euro auf 47 Euro leicht erhöht. Wer an beiden Tagen dabei sein will, muss 70 Euro bezahlen - im Vorjahr waren es 60 Euro. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 17.00 Uhr und endet um 0.30 Uhr. Der letzte Einlass ist um 22.00 Uhr.