In der Nacht ist in Brandenburg und Berlin viel Schnee gefallen.

Berlin - Trotz des Schnees und der Glätte auf den Straßen ist es in Brandenburg und Berlin weitestgehend bei Blechschäden geblieben. Im Norden des Landes habe es zwei wetterbedingte Unfälle gegeben, sagte ein Sprecher der Polizei. Den Leitstellen der Feuerwehr in Brandenburg waren keine größeren Unfälle bekannt. Auch in Berlin gab es laut Polizei keine größeren Unfälle.

Schneeräumer umgekippt, ein Leichtverletzter

Auf einer Kreisstraße Rheinsberg (Landkreis Ostprignitz-Ruppin) geriet ein Schneeräumer in einer Linkskurve ins Schlingern und kippte um, ein 61-Jähriger wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Es kam zu einem Sachschaden von etwa 30.000 Euro.

Zudem fuhr ein leerstehender Linienbus in Bad Wilsnack (Landkreis Prignitz) in einen Straßengraben. Der 45-jährige Fahrer sei nicht verletzt worden, hieß es weiter, und auch der Sachschaden sei mit 500 Euro gering geblieben.

Auch der Feuerwehr waren keine größeren Unfälle bekannt, einige Leitstellen berichteten von umgeknickten Bäumen oder Ästen durch die Last des nassen Schnees.

Glatteisgefahr bleibt

Heute soll es am Nachmittag und Abend teils Schneeregen und bis zu zwei Zentimeter Neuschnee geben. Zudem ist in der Nacht zu Samstag mit Glätte durch überfrierende Nässe zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Der Tiefstwert in der Nacht beträgt minus ein Grad. Die folgenden Nächte werden mit bis zu minus sechs Grad noch kälter, gebietsweise kann es tagsüber regnen, so dass die Glatteisgefahr auch in den kommenden Tagen bleibt.