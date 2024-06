Cottbus - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) besucht am Mittwochabend (19.00 Uhr) einen Festakt zum 110-jährigen Bestehen des Carl-Thiem-Klinikums in Cottbus. Bei dem Fest im Cottbuser Staatstheater soll auch die Gründung der neuen medizinischen Uni vor Ort gefeiert werden. Die geplante Uni ist Teil des Förderpakets zum Strukturwandel in der Lausitz nach Ende des Braunkohleabbaus, die ersten Studierenden sollen in zwei Jahren zum Wintersemester 2026/27 starten. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat sich für den Festakt angekündigt.