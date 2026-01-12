weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  3. Nach starken Schneefällen: Schulen im Landkreis Peine ab morgen mit Präsenzunterricht

Nach starken Schneefällen Schulen im Landkreis Peine ab morgen mit Präsenzunterricht

Starker Schneefall hat im Nordwesten den Alltag vieler Menschen durcheinandergewirbelt. Im Landkreis Peine sollen nun die Schulen wieder zur Normalität zurückkehren. Ziehen weitere Kommunen nach?

Von dpa 12.01.2026, 14:11
Das Winterwetter hatte regulären Schulbetrieb in Niedersachsen nahezu unmöglich gemacht. Für einen Kreis steht nun die Rückkehr zum normalen Schulalltag an. (Archivbild)
Das Winterwetter hatte regulären Schulbetrieb in Niedersachsen nahezu unmöglich gemacht. Für einen Kreis steht nun die Rückkehr zum normalen Schulalltag an. (Archivbild) Julian Stratenschulte/dpa

Peine - Nach den wetterbedingten Schulausfällen in Niedersachsen soll im Landkreis Peine der Präsenzunterricht am Dienstag wieder beginnen. „In Absprache mit den Busunternehmen wird die Schülerbeförderung wieder aufgenommen“, sagte Kreissprecher Fabian Laaß. Er verwies aber darauf, dass es noch zu Verspätungen kommen könne. An den meisten Schulen in Niedersachsen und in Bremen war der Präsenzunterricht wegen der Glatteis-Gefahr am Freitag und Montag ausgefallen.