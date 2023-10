Magdeburg - Das Modellprojekt „Kooperation Schule und Hort“ in Sachsen-Anhalt ist gestartet. 30 dieser Tandems aus Grundschule und Kindertageseinrichtung haben ihre Arbeit begonnen, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag in Magdeburg mit, das das Projekt zusammen mit dem Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Gleichstellung ins Leben gerufen hat. Mehr als hundert Schulen und Horte im Land hatten ihr Interesse an dem Projekt bekundet, wie es hieß.

Die Auswahl der 30 Duos sei der erste Schritt in Richtung einer ganzheitlichen Bildungsförderung. Die engere Verzahnung von Schule und Hort bedeute eine Verbesserung von Bildung und Betreuung - die Beteiligten müssten nun „auf Augenhöhe ihre Kooperationen weiterentwickeln“, hieß es. Ziel sei eine bessere Ganztagsbildung, etwa im Bereich der qualitativen Hausaufgabenbetreuung.

Die Tandems erhalten laut Ministerium zusätzliche Mittel, die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung begleitet den Prozess. Geplant sei bei positiver Beurteilung des Pilotprojekts, weitere 51 Tandems im Schuljahr 2024/2025 mit der Arbeit beginnen zu lassen.