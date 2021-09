Schülerinnen und Schüler wählen bei Juniorwahl

Bremerhaven - Schülerinnen und Schüler in Bremerhaven geben heute bei der Juniorwahl zur Bundestagswahl ihre Stimme ab. Auch in der Stadt Bremen, in Niedersachsen und anderen Bundesländern beteiligen sich Tausende Kinder und Jugendliche an dem Schulprojekt. Dabei lernen sie Wichtiges rund um die Wahl und wählen schließlich auf Stimmzetteln wie bei der echten Bundestagswahl.

Der gesamte Wahlvorgang wird simuliert - mit Wahlbenachrichtigungen, Wahlkabinen, Wahlurnen und Stimmzetteln des Wahlkreises. Die Schülerinnen und Schüler lernen im Projekt auch, einen Wahlvorstand zu bilden, ein Wählerverzeichnis anzulegen und den Ablauf im Wahllokal zu organisieren. „Ziel der Juniorwahl ist das Üben und Erleben von Demokratie“, teilte Bremens Bildungsressort mit.

Im Land Bremen beteiligen sich mehr als 80 Schulen, in Niedersachsen mehr als 500, wie eine Übersicht auf der Homepage des Projektes zeigt. Bundesweit sind es demnach mehr als 4500 Schulen. Viele Schulen organisieren die Wahl in der Woche vor dem Wahlsonntag.

Träger des Projektes Juniorwahl ist der überparteiliche Verein Kumulus aus Berlin. Schirmherr der Juniorwahl zur Bundestagswahl 2021 ist der Präsident des Deutschen Bundestages, Wolfgang Schäuble. Das Projekt wird durch den Deutschen Bundestag, das Bundesfamilienministerium und durch die Bundeszentrale für politische Bildung gefördert.