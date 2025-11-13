In Staaken wird ein junger Mann erst mit einer Schusswaffe bedroht und dann angeschossen. Die drei Unbekannten fliehen danach mit seinem Auto. Was geschah am Mittwochabend?

Berlin - Drei Unbekannte haben in Berlin-Spandau einen jungen Mann in seinem Auto überfallen und den 27-Jährigen angeschossen. Laut Polizei gaben sich die mutmaßlichen Täter am Mittwochabend im Stadtteil Staaken als Polizisten aus, bevor sie an den Wagen herantraten.

Einer der Männer bedrohte den 27-Jährigen durch das Autofenster mit einer Schusswaffe und forderte ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen. Als er der Aufforderung nachkam, schoss der Unbekannte auf ihn und traf ihn am Bein. Anschließend flohen die drei Männer mit dem Auto des Opfers.

Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein 28-jähriger Freund, der ebenfalls im Auto saß, blieb unverletzt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar. Die weiteren Ermittlungen hat nun das Raubkommissariat übernommen.