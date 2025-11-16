Im Kreuzberger Böcklerpark fallen Schüsse. Ein Mann wird verletzt und kommt ins Krankenhaus. Vieles ist unklar.

Berlin - Bei Schüssen auf einen Mann in Berlin-Kreuzberg ist dieser am Bein verletzt worden. Der 34-Jährige kam ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestehe nach derzeitigen Erkenntnissen nicht.

Demnach wurde der 34-Jährige in der Nacht zum Sonntag kurz nach 23.00 Uhr im Böcklerpark von einem Unbekannten angesprochen. Dann habe dieser mehrfach geschossen, so die Polizei. Ein Schuss traf den Mann im Bein. Die Hintergründe sind noch unklar. Eine Mordkommission hat den Fall übernommen. Es wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt.