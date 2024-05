Schuster: Sorge vor Protesten an Hochschulen wie in den USA

Berlin - Angesichts teils gewaltsamer propalästinensischer, antiisraelischer und antisemitischer Hochschulproteste in den USA hat der Präsident des Zentralrats der Juden vor ähnlichen Zuständen in Deutschland gewarnt. „Meine größte Sorge ist, dass die Verhältnisse, die wir den USA sehen, sich auch in Deutschland zeigen werden, da viele Gruppen international vernetzt sind“, sagte Josef Schuster laut Mitteilung. „Erste Anzeichen dafür konnten wir bereits an der HU Berlin sehen.“

Jüdische Studentinnen und Studenten fühlen sich an Hochschulen nicht sicher

Jüdische Studentinnen und Studenten seien seit vielen Monaten in hohem Maße von Antisemitismus betroffen, was ein „extremes Unsicherheitsgefühl“ unter ihnen hervorgerufen habe. „Wir sind mit der Politik und der Hochschulrektorenkonferenz in einem engen Austausch, um strukturelle Änderungen an den Universitäten voranzutreiben, die ein wirksamer Schutz gegen Hass und Hetze gegen Juden und gegen Israel auf dem Campus sein können.“

Hier sei Bildung der Schlüssel: „Aktuell mangelt es häufig am Erkennen und am Umgang von und mit antisemitischen Umtrieben unter Studenten und Lehrenden sowie meist auch an den richtigen Instrumenten, um gegen die Treiber dieser Entwicklung vorzugehen.“ So sei bereits eine Grenze überschritten, wenn die Vernichtung des Staates Israel gefordert werde. Schuster forderte ein Nachschärfen des Strafrechts.

Propalästinensische Demo an der Humboldt-Universität

Am Freitag hatten sich an der Humboldt-Universität rund 150 Menschen zu einer propalästinensischen Demonstration zusammengefunden, mitunter wurde die antisemitische Parole „From the river to the sea, palestine will be free“ („Vom Fluss bis zum Meer, Palästina wird frei sein“) gerufen, die als Aufruf zur Zerstörung Israels, Vertreibung und Auslöschung der jüdischen Bevölkerung zu verstehen ist. Anfang Februar war der jüdische Student Lahav Shapira in Berlin bei einer mutmaßlich antisemitischen Attacke zusammengeschlagen worden, er kam mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus.

In den USA demonstrieren derzeit Gruppen an zahlreichen Universitäten für Solidarität mit Palästinensern, aber auch für eine Kappung von Verbindungen zu Israel. Kritiker werfen insbesondere dem radikalen Teil der Protestbewegung Antisemitismus und die Verharmlosung der islamistischen Terrororganisation Hamas vor, die Israel das Existenzrecht abspricht und am 7. Oktober ein Massaker in Israel anrichtete.