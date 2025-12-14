Hannover - Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions der niedersächsischen Landeshauptstadt über einen Metallbügel geklettert und auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Ein ankommender mit Bochum-Fans besetzter Bus überrollte ihn dort mit der Hinterachse. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn am Samstagabend in ein Krankenhaus.