Verkehr Schwerer Unfall nach Abpfiff – Mann gerät unter Fanbus

Ein 44-jähriger Fußballfan aus Bochum wird in Hannover von einem Bus überrollt. Schwer verletzt kommt er in ein Krankenhaus.

Von dpa 14.12.2025, 13:53
Ein Fan wird nach einem Fußballspiel von einem Bus überrollt und dabei schwer verletzt. (Symbolbild)
Hannover - Ein Fußballfan ist nach dem Zweitligaspiel Hannover 96 gegen VfL Bochum von einem Bus überrollt und schwer verletzt worden. Der 44-Jährige sei in der Nähe des Stadions der niedersächsischen Landeshauptstadt über einen Metallbügel geklettert und auf die Straße gestürzt, teilte die Polizei mit. Ein ankommender mit Bochum-Fans besetzter Bus überrollte ihn dort mit der Hinterachse. Der Mann wurde schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte ihn am Samstagabend in ein Krankenhaus.