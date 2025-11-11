Weißwasser - Ein 37-Jähriger ist gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei kam der Mann am Montagabend gegen 20.40 Uhr in der Nähe der Gemeinde Weißkeißel (Landkreis Görlitz) von der Fahrbahn ab, fuhr durch einen Straßengraben und prallte gegen einen Baum. Der Sachschaden wird demnach auf rund 23.000 Euro geschätzt. Die Ursache des Unfalls sei unklar. Der Fahrer stand während der Fahrt weder unter Alkohol- noch unter Drogeneinfluss, hieß es weiter.