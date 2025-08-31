Ein 27-Jähriger ist mit seinem Partner unterwegs und wird aus einer Gruppe heraus angegriffen. Die Täter fliehen, die Polizei sucht Zeugen.

Bremen - Ein 27 Jahre alter Schwuler ist in Bremen aus einer Gruppe heraus angegriffen worden. Der Mann wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte der Mann mit seinem Partner am Samstagabend vor einem Supermarkt gestanden, als sich fünf Personen näherten. Ein Mann beleidigte den 27-Jährigen mehrfach, dann bedrängte die Gruppe das Paar.

Als der 27-Jährige ankündigte, die Polizei zu rufen, attackierten ihn zwei aus der Gruppe. Sie traten gegen sein Bein und schlugen ihm gegen den Kopf, wie die Polizei weiter mitteilte. Anschließend flohen sie.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst erfolglos. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat aufgrund der sexuellen Orientierung des 27-Jährigen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.