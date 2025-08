Internationale Acts, viele Newcomer und alles vor der Kulisse des Wattenmeers: In Dangast steht das „Watt en Schlick Festival“ an. Aber nicht nur Musik gehört zum Programm der Open-Air-Veranstaltung.

Dangast - Musikhören, Tanzen und Feiern bei Ebbe und Flut am Wattenmeer: Am Nordseestrand von Dangast in Friesland hat das „Watt en Schlick Festival“ begonnen. An diesem Wochenende werden zu der inzwischen 12. Auflage des kleinen Kult-Festivals vor dem Kurhaus wieder täglich rund 6.500 Besucherinnen und Besucher erwartet.

„Nach viel Regen während der Aufbauarbeiten kam - ähnlich wie in den vergangenen Jahren - passend zum Beginn die Sonne raus. Die Stimmung ist bereits jetzt am Freitag toll“, sagte Festivalsprecherin Sofie Buchwald. Eröffnet wurde das Festival am frühen Nachmittag von dem französischen Trio Dov'è Liana. Tickets gibt es keine mehr, das Open-Air-Festival ist ausverkauft.

Auf fünf Bühnen unmittelbar vor dem Weltnaturerbe Wattenmeer stehen bis Sonntag insgesamt rund 70 Konzerte, Lesungen und Filmvorführungen auf dem Programm. Headliner ist heute Abend die französische Musikerin Zaho de Sagazan, die Chanson- und Elektromusik verschmelzen lässt. In Frankreich feiert die 24-Jährige, die etwa bei der Olympia-Abschlussfeier 2024 sang, große Erfolge. „Zaho de Sagazan hat definitiv das Potenzial zum Weltstar“, sagte Festivalleiter Till Krägeloh in einer Mitteilung.

Schlickrutschen am Sonntag

Neugierig zu sein, neue Musik im stets international und abwechslungsreich besetzten Festivalprogramm zu entdecken und Inspiration zu finden, ist eine Idee der Festivalmacher. Es sei immer ein Balanceakt, für alle Interessen ein attraktives Festivalprogramm zu bieten, sagte Krägeloh. „Aber auch mal Künstler oder Künstlerinnen heranzuholen, die vielen vielleicht nicht so bekannt sind und dennoch über eine extrem hohe Qualität verfügen, erfordert schon etwas Mut und Willen, an den eigenen Ideen und Zielen festzuhalten.“

Hauptact ist am Samstag der Berliner Rapper Makko. Am Sonntag stehen unter anderem eine Lesung der früheren Tagesthemen-Moderatorin Aline Abboud, ein DJ-Set von Schauspieler Lars Eidinger und die traditionellen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt vor Dangast auf dem Programm. Zum Festivalfinale wird die Punkrock-Band Donuts auftreten.