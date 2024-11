Einem Mann wird schwindlig, er fällt in Magdeburg in die Elbe. Zum Glück waren Spaziergänger in der Nähe.

Ein 75-Jähriger kam nach einem Sturz in die Elbe in Magdeburg stark unterkühlt ins Krankenhaus. (Symbolfoto)

Magdeburg - Ein 75-Jähriger ist in Magdeburg in die Elbe gefallen und mit Hilfe von Spaziergängern gerettet worden. Dem Mann sei schwindelig geworden, teilte die Polizei mit. Er konnte am Samstag aus eigener Kraft in Höhe des Handelshafens das Ufer erreichen. Mit Hilfe der Spaziergänger sei es ihm gelungen, das Wasser zu verlassen und die steile Uferböschung zu erklimmen. Der stark unterkühlte Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.