Auf der Strecke von Halle über Nordhausen nach Eichenberg fahren häufig Züge. In den kommenden Monaten wird das abschnittsweise erstmal nicht möglich sein.

Halle - Umfangreiche Sanierungen auf der Bahnstrecke zwischen Halle, Nordhausen und Eichenberg sorgen ab Mitte Januar für Einschränkungen. Ab dem 16. Januar werde der Abschnitt zwischen Sangerhausen und Leinefelde gesperrt, teilten die Deutsche Bahn und Abellio mit. Ab Ende Juli soll dann ab Halle abschnittweise gesperrt werden.

Die Sperrung zwischen Sangerhausen und Leinefelde soll demnach am 12. März wieder aufgehoben werden. Ab Juli soll dann die Strecke zwischen Halle und Berga-Kelbra zeitweise nicht befahrbar sein, ab Ende August bis Nordhausen und ab Anfang Oktober bis Leinefelde.

Die Strecke zwischen den Städten in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Hessen ist nach Angaben der Bahnbetreiber stark befahren und soll für 625 Millionen Euro modernisiert werden. Den Angaben nach soll an den Gleisanlagen gearbeitet werden, außerdem soll es neue elektronische Stellwerke geben und der Bahnhof in Eisleben soll barrierefrei ausgebaut werden.