Um den Brand zu löschen, wird sogar ein Bagger eingesetzt. Die Sporthalle auf dem Gelände eines Fußball-Viertligisten wird stark in Mitleidenschaft gezogen.

Sporthallenanbau in Flammen – 150 Feuerwehrleute im Einsatz

Edewecht - Ein brennender Sporthallenanbau in Edewecht (Landkreis Ammerland) hat einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Dach des Gebäudes war am Sonntagabend in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Die Flammen drohten auf die angrenzende Sporthalle auf dem Gelände des Fußball-Viertligisten SSV Jeddeloh II überzugreifen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sollten Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten.

Erst mit einem Bagger, mit dessen Hilfe das Dach des Anbaus abgetragen wurde, gelang es, das Feuer zu löschen. Zudem benötigten die rund 150 Feuerwehrleute zusätzliches Löschwasser, das sie aus dem Küstenkanal pumpten. Dafür musste die Bundesstraße 401 vorübergehend gesperrt werden. Der Anbau wurde nach Polizeiangaben völlig zerstört und die Sporthalle stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.