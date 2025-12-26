Mehr Geld für das Ehrenamt: Freiwilligenagenturen in Brandenburg erhalten zusätzliche Mittel für eine bessere Ausstattung.

Die Staatskanzlei in Potsdam teilte am zweiten Weihnachtsfeiertag mit, dass sie Freiwilligenagenturen mit 42.400 Euro zusätzlich unterstützt. (Archivbild)

Potsdam - Extra-Zahlung zur Stärkung des Ehrenamts: Die brandenburgische Staatskanzlei stellt der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen zusätzliche 42.400 Euro für Anschaffungen wie Computer, Drucker und Bürostühle zur Verfügung. Staatssekretär David Kolesnyk (SPD) betonte in einer Mitteilung am Vormittag, Freiwilligenagenturen seien eine starke Stütze des Ehrenamtes in Brandenburg und benötigten gute Bedingungen für ihre Arbeit.

Die Freiwilligenagenturen bringen Menschen, die sich engagieren wollen, mit Organisationen, Projekten oder Initiativen zusammen, die Ehrenamtliche suchen. Die Staatskanzlei fördert die Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen regulär mit 60.000 Euro im Jahr.